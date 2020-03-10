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Кубок мира по биатлону: сборная Украины едет за медалями на этап в Финляндию

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С 12 по 15 марта в Финляндии состоится восьмой этап Кубка мира по биатлону. И учитывая, как прошел для нашей сборной предварительный этап в Чехии, мы снова будем ждать от наших спортсменов медалей.

Мужская сборная Украины в эстафетной гонке выступала в составе Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный и завоевала второе место.

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Также Дмитрий Пидручный едва не дотянулся до бронзы в масс-старте, на финише он уступил немцу Арнду Пайфферу и стал четвертым. Женская сборная в составе Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная также пришла к финишу четвертой, отстав от Германии менее чем на две секунды. Будем надеяться, что в Финляндии наша команда еще прибавит.

Что касается общего зачета и борьбе за "хрустальный глобус", то у женщин продолжает уверенно лидировать итальянка Доротея Вирер. Здесь, похоже, сенсации нам ждать не стоит. Аналитики Parimatch не видят достойной конкуренции Доротеи и отдают ей итоговое первое место. А вот у мужчин обостряется борьба между Мартеном Фуркадом и Йоханнесом Бе. Норвежец все же дал хорошую фору французу, когда пропустил гонки в связи с рождением ребенка. Мартен, который подумывает о завершении карьеры, стремится напоследок собрать все возможные трофеи, и догнать его очень непросто.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости биатлона
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