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Кубок мира по биатлону: украинки выступят мощным составом в спринтерской гонке

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Сегодня, 13 марта, в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолагти (Финляндия) пройдет женский спринт. Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Валерий Лесников объявил состав украинок на эту гонку.

13 марта в 16:30 на старт спринтерской гонки выйдут женщины. Первой из украинок на старт гонки выйдет Юлия Джима.

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Состав сборной Украины

25. Юлия Джима
51. Анастасия Меркушина
70. Вита Семеренко
79. Елена Пидгрушная
89. Валентина Семеренко

На старт спринтерской гонки выйдут всего 97 биатлонисток.

Добавим, что вчера, 12 марта, состоялся мужской спринт, в котором победу одержал норвежец Йоханнес Бе. На самом высоком месте из украинских биатлонистов расположился Дмитрий Пидручный, занявший 19-е место.

Отметим, что этап Кубка мира в Контиолагти (Финляндия) происходит без зрителей, причина – коронавирус. На этом этапе кроме спринтерских гонок также состоятся гонки преследования, сингл-микст и смешанная эстафета.

Заключительный этап этого сезона в норвежском Холменколлене, который должен происходить с 20-го по 22 марта власти Осло отменила. Причиной этого стала эпидемия коронавируса, которая быстро распространяется по миру.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Елена Пидгрушна Анастасия Меркушина Юлия Джыма Вита Семеренко Валентина Семеренко Новости биатлона
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