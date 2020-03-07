Кубок мира: украинские биатлонисты прокомментировали исторический результат

Украинские биатлонисты Артем Прима и Сергей Семенов прокомментировали серебряную награду на Кубке мира в Нове-Место. Оба спортсмена выступили в украинской "четверке" вместе с Русланом Ткаленко и Дмитрием Подручным.

Артем Прима, который начинал гонку в составе сборной Украины, в комментарии ФБУ заявил, что доволен своим этапом.

На второй стрельбе Артем использовал два запасных патрона и передал эстафету Сергею Семенову в топ-5.

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Не доволен стрельбой стоя – закрыл с семи, а хотелось работать чисто. Пришли на огневой вчетвером и те, кто отстрелял из пяти-шести патронов – ушли раньше. Мне же пришлось догонять. Было бы меньше промахов, ушел бы в группе – было бы лучше и для Сергея,

– сказал Прима.

Также Артем рассказал, что у него не было проблем из-за того, что стрелять пришлось в темное время суток.

В то же время Сергей Семенов акцентировал внимание на лыжах. По его словам, они работали отлично.

В принципе, работалось сегодня нормально. Немного пропустил рывок норвежца на подъеме вышел отрыв, после которого дальше уже подъехать не смог. Самочувствие сегодня хорошее, лыжи – вообще бомба! Спасибо сервисменам. Один промах был, а значит все равно есть над чем работать. Но, учитывая то, как сегодня стреляют другие спортсмены, думаю, справился неплохо,

– добавил украинец.

Для мужской команды это только 4 медаль в эстафете в рамках Кубков мира со времен независимости Украины.

Всего украинцы дважды выигрывали серебро и дважды бронзу.

Последний раз мужская сборная Украины по биатлону поднималась на подиум 11 марта 2011 года. В российском Ханты-Мансийске "сине-желтые" выиграли бронзовую медаль.