"Минай" одолел "Волынь", "Днепр-1" победил "Агробизнес": результаты матчей 1/16 финала
В среду, 25 сентября, состоялись матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020. Их результаты — в материале Спорт24.
Кремень – Олимпик 2:3
Голы: Сидоренко, 9, Кошман, 76 – Чинеду, 14, Зотько, 40, Г. Пасич, 54
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Николаев – Черноморец 1:0
Гол: Панасенко, 78
Удаление: Павлов, 87 (Черноморец)
Диназ – Александрия 0:1
Гол: Глоба, 104
Удаление: Диназ, 115
Агробизнес – Днепр-1 1:3
Голы: Черненко, 85 – Булеца, 19, Кулиш, 27, Коркишко, 65
Буковина – Львов 0:2
Голы: Ренанн, 17, Пернамбуко, 87
Минай – Волынь 1:0
Гол: Маик, 84
Удаление: Стрижеус, 56, Карпенко, 74 (оба Волынь)
Ингулец – Карпаты 0:0 (идет второй тайм)
Альянс – Балканы
Оболонь-Бровар – Горняк-Спорт
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