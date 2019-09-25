"Минай" одолел "Волынь", "Днепр-1" победил "Агробизнес": результаты матчей 1/16 финала

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Кубок Украины 2019 – обзор матчей 25 сентября 1/6 Кубка Украины
Кубок Украины / ffu.ua

В среду, 25 сентября, состоялись матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020. Их результаты — в материале Спорт24.

Кремень – Олимпик 2:3
Голы: Сидоренко, 9, Кошман, 76 – Чинеду, 14, Зотько, 40, Г. Пасич, 54

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Николаев – Черноморец 1:0
Гол: Панасенко, 78

Удаление: Павлов, 87 (Черноморец)

Диназ – Александрия 0:1
Гол: Глоба, 104

Удаление: Диназ, 115

Агробизнес – Днепр-1 1:3
Голы: Черненко, 85 – Булеца, 19, Кулиш, 27, Коркишко, 65

Буковина – Львов 0:2
Голы: Ренанн, 17, Пернамбуко, 87

Минай – Волынь 1:0
Гол: Маик, 84

Удаление: Стрижеус, 56, Карпенко, 74 (оба Волынь)

Ингулец – Карпаты 0:0 (идет второй тайм)

Альянс – Балканы

Оболонь-Бровар – Горняк-Спорт

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Теги: Спорт ФК Карпаты Футбол Новости Спорта ФК Олимпик ФК Днипро-1 ФК Львов ФК Александрия ФК Мариуполь
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