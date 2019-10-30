"Десна" проходит "Николаев", "Минай" выбивает "Львов" и другие результаты 1/8 финала Кубка Украи

14 Читати новину українською
Кубок Украины 2019: 1/8 финала результаты, обзор матчей 30.10.2019
Кубок Украины результаты матчей 1/8 финала

В Кубке Украины сыграли матчи 1/8 финала. Следовательно, определились первые команды, которые сыграют в четвертьфинале турнира.

Николаев – Десна 2:4

Голы: Сондей, 17, Войцеховский, 60 – Картушов, 20, 90+1, Филиппов, 32, Калитвинцев, 63
Удаление: Кравченко, 90+1 (Николаев)

Мариуполь – Олимпик 1:0

Минай – Львов 2:0

Голы: Допилка, 76, Гегедош, 83
Удаление: Зубков, 49 (Львов)

Ингулец – Днепр-1 1:1 (после первого тайма)

17:00. Колос – Ворскла

18:00. Альянс – Горняк-Спорт

18:00. Александрия – Заря

19:30. Динамо – Шахтер

blog_ava
Как разводит войска возле Золотого Украина и оккупанты: видео, фото
сегодня
1082
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Кубок Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Десна" проходит "Николаев", "Минай" выбивает "Львов" и другие результаты 1/8 финала Кубка Украи
сегодня 16:10 "Десна" проходит "Николаев", "Минай" выбивает "Львов" и другие результаты 1/8 финала Кубка Украи
Юрій Семенюк 14
Российский футболист Тарасов отметился скандальным заявлением о Путине и Крыме
сегодня 13:10 Российский футболист Тарасов отметился скандальным заявлением о Путине и Крыме
Юрій Семенюк 322
Отбор на Чемпионат мира 2022: как туда попасть сборной Украины
29 октября 18:50 Отбор на Чемпионат мира 2022: как туда попасть сборной Украины
Юрій Семенюк 492
Лидер клуба украинца получил жуткую травму в матче НБА: видео
сегодня 10:38 Лидер клуба украинца получил жуткую травму в матче НБА: видео
Вісент Луїс 35
Потребность воды: распространенные признаки недостатка воды в организме
29 октября 22:15 Потребность воды: распространенные признаки недостатка воды в организме
Назарій Дзюбановський 185
Новости
Больше новостей
Залиште відгук