"Десна" проходит "Николаев", "Минай" выбивает "Львов" и другие результаты 1/8 финала Кубка Украи
В Кубке Украины сыграли матчи 1/8 финала. Следовательно, определились первые команды, которые сыграют в четвертьфинале турнира.
Николаев – Десна 2:4
Голы: Сондей, 17, Войцеховский, 60 – Картушов, 20, 90+1, Филиппов, 32, Калитвинцев, 63
Удаление: Кравченко, 90+1 (Николаев)
Мариуполь – Олимпик 1:0
Минай – Львов 2:0
Голы: Допилка, 76, Гегедош, 83
Удаление: Зубков, 49 (Львов)
Ингулец – Днепр-1 1:1 (после первого тайма)
17:00. Колос – Ворскла
18:00. Альянс – Горняк-Спорт
18:00. Александрия – Заря
19:30. Динамо – Шахтер
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