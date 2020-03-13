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Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала

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В Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины-2019/2020. Определились полуфинальные пары команд, а также номинальный хозяин поля в финале.

Результаты жеребьевки

"Мариуполь" – "Ворскла"

"Минай" - Динамо"

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Хозяином в финальном матчей будет победитель пары "Минай" – "Динамо".

Полуфинальные матчи состоятся 15 апреля, финал – 13 мая в Тернополе на городском стадионе.

Отметим, что действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". Однако "горняки" выбыли еще на стадии 1/8 финала, проиграв "Динамо".

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Кубок Украины
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