Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала
В Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины-2019/2020. Определились полуфинальные пары команд, а также номинальный хозяин поля в финале.
Результаты жеребьевки
"Мариуполь" – "Ворскла"
"Минай" - Динамо"
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Хозяином в финальном матчей будет победитель пары "Минай" – "Динамо".
Полуфинальные матчи состоятся 15 апреля, финал – 13 мая в Тернополе на городском стадионе.
Отметим, что действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". Однако "горняки" выбыли еще на стадии 1/8 финала, проиграв "Динамо".
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