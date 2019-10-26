Кубок Украины: "Химик", "Киев-Баскет" вышли в 1/8 финала, "Соколам" засчитали техническое пораже

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Результаты Кубка Украины по баскетболу
Результаты Кубка Украины по баскетболу / fbu.ua

В субботу, 26 октября, проходят матчи 1/16 финала Кубка Украины по баскетболу. Путевки в 1/8 финала уже завоевали восемь команд.

Николаев – Калуш 94:51 (20:10, 17:11, 29:10, 28:29)

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Азовмаш Мариуполь – Днепр 54:115 (13:37, 15:33, 10:22, 16:23) первый матч

Киев-Баскет – Политехника Львов 116:45 (32:10, 32:12, 22:15, 30:8)

Химик – Азовмаш Мариуполь 2 126:47 (33:11, 35:15, 28:9, 30:12)

Ранее путевки в 1/8 финала Кубка Украины завоевали "Черкасские Мавпы", "Прометей", "Запорожье" и "Тернополь-ТНЭУ". Они выбили "Говерлу", "Новомосковск", "Университет-Волыньбаскет" и "Золотой век" соответственно.

Как информирует сайт ФБУ "Харьковским Соколам" было засчитано поражение в кубковом матче против "Политехника-Галачина 2". "Соколы" нарушили лимит на легионеров.

Харьковчанам было засчитано поражение в серии плей-офф 1/16 Кубка Украины. Следовательно, путевка в следующий раунд досталась "Политехнике".

В субботу, 26 октября, состоятся еще 5 матчей Кубка Украины:

БК "Химик-2" - БК " Черкасские Мавпы-2"

БК "Днепр-2" – БК "СумДУ"

БК "Кривой Рог" - БК " Шаманы"

БК "Одесса" – БК "Ровно"

БК "Краматорск" – БК "КСЛИ-Киев-Баскет".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: БК Одесса БК Запорожье БК Черкасськие Мавпы БК Прометей БК Николаев БК Днепр БК Киев-Баскет Новости Спорта Спорт Баскетбол БК Харьковские Соколы БК Химик
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