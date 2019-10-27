Кубок Украины: определились все участники 1/8 финала

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Кубок Украины по баскетболу
Кубок Украины по баскетболу / fbu.ua

В воскресенье, 27 октября, состоялись последние матчи 1/16 финала Кубка Украины по баскетболу. Путевки в следующий раунд завоевали еще шесть команд.

В следующий раунд по сумме двух матчей прошли: "Житомир", "Днепр", "Одесса", "Киев 2", "Нико-Баскет Николаев" и "Днепр 2".

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Житомир – ДИДИБао 95:58 (21:15, 19:10, 29:19, 26:14)

Днепр – Азовмаш Мариуполь 99:43 (25:9, 26:6, 28:12, 20:16)

БК Одесса – Ривене 110:60 (28:16, 28:8, 24:22, 30:14)

БК Киев 2 – Краматорск-ДЮКФП 77:66 (17:12, 20:16, 18:21, 22:16)

Нико-Баскет Николаев – ДЮСШ-ДОР Днепр 80:39 (32:13, 15:6, 19:12, 14:8)

Сумгу Сумы – Днепр 2 64:91 (23:19, 9:25, 17:22, 15:25)

Ранее путевки в 1/8 финала Кубка Украины завоевали "Черкасские Обезьяны", "Прометей", "Запорожье", "Тернополь-ТНЭУ", "Николаев", "Киев-Баскет", "Химик", "Химик-2" и "Кривой Рог" и "Политехника-Галичина 2".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта БК Одесса БК Днепр Баскетбол
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