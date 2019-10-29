Кубок Украины: календарь матчей 1/8 финала

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Кубок Украины 2019-2020 ▷ таблица, расписание матчей
Кубок Украины календарь матчей

В среду, 30 октября, состоятся матчи 1/8 финала кубка Украины. Соперники и даты начала матчей – в новости Спорт24.

Самым интересным матчем 1/8 финала Кубка Украины станет встреча "Динамо" и "Шахтера". Это второй раз команды встречаются на этой стадии турнира. Первый раз это было в сезоне 2011/2012. Тогда тоже матч состоялся в Киеве, а дальше прошел "Шахтер". Матч закончился со счетом 2:3.

Всего "Динамо" и "Шахтер" 16-й раз в истории Кубка Украины встретятся в очном поединке. Десять противостояний выиграл "Шахтер", а "Динамо" – только пять.

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Что касается остальных матчей, то стоит отметить дерби Донецкой области "Мариуполь" – "Олимпик", а также еще два матча с участием команд УПЛ – "Колос" против "Ворсклы" и "Александрия" против "Зари". При этом последний матч – это игра команд, претендующих на попадание в Лигу Европы следующего сезона.

Календарь матчей

14:00. Мариуполь – Олимпик
14:00. Минай – Львов
17:00. Ингулец – Днепр-1
17:00. Колос – Ворскла
17:00. Николаев – Десна
18:00. Альянс – Горняк-Спорт
18:00. Александрия – Заря
19:30. Динамо – Шахтер

Напомним, в четвертьфинал выйдут восемь победителей этих пар. Жеребьевка 1/4 финала состоится позже. матчи запланированы уже на 4 марта 2020 года. Полуфиналы – на 22 апреля 2020 года. Финал состоится 13 мая 2020 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Кубок Украины
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