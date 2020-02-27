Кубок Украины по футболу: определены даты и места проведения матчей 1/4 финала
УАФ на своем официальном сайте сообщила даты и время проведения четвертьфинальных матчей Кубка Украины.
Четвертьфинальные матчи состоятся 11-12 марта. Полуфиналы запланированы на 15 апреля, а решающий поединок пройдет в Тернополе 13 мая.
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Кубок Украины, 1/4 финала
11 марта
"Динамо" – "Александрия" – Киев, НСК "Олимпийский", 19.30.
"Минай" – "Ингулец" – Минай, "Минай-Арена", 15.00.
"Альянс" – "Мариуполь" – Сумы, "Юбилейный", 18.00.
12 марта
"Десна" – "Ворскла" – Чернигов, стадион им. Ю.Гагарина, 19.00.
Напомним, пока действующим обладателем национального Кубка является "Шахтер", но он уже не сможет защитить трофей. В октябре прошлого года "Динамо" обыграло "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины.
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