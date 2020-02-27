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Кубок Украины по футболу: определены даты и места проведения матчей 1/4 финала

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Кубок Украины 1/4 финала / Footboom

УАФ на своем официальном сайте сообщила даты и время проведения четвертьфинальных матчей Кубка Украины.

Четвертьфинальные матчи состоятся 11-12 марта. Полуфиналы запланированы на 15 апреля, а решающий поединок пройдет в Тернополе 13 мая.

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Кубок Украины, 1/4 финала

11 марта

"Динамо" – "Александрия" – Киев, НСК "Олимпийский", 19.30.

"Минай" – "Ингулец" – Минай, "Минай-Арена", 15.00.

"Альянс" – "Мариуполь" – Сумы, "Юбилейный", 18.00.

12 марта

"Десна" – "Ворскла" – Чернигов, стадион им. Ю.Гагарина, 19.00.

Напомним, пока действующим обладателем национального Кубка является "Шахтер", но он уже не сможет защитить трофей. В октябре прошлого года "Динамо" обыграло "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Динамо Спорт Футбол ФК Ворскла ФК Мариуполь ФК Десна Александрия Кубок Украины
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