Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала

Во вторник, 27 августа, состоялись матчи второго предыдущего этапа Кубка Украины.

По их итогам в следующую стадию пробились: "Буковина", "Николаев", "Диназ", "Волынь", "Рух", "Горняк-Спорт", "Ингулец", "Минай", "Кремень", "Оболонь-Бровар", "Балканы"," Альянс", а также "Агробизнес", который должен был играть с расформированным "Арсеналом".

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Таврия-Симферополь – Буковина 2:3

Верес – Движение 1:2

Голы: Соломка, 42 – Кондраков, 19, Климчук, 21

Удаление: Климчук, 88

Горняк-Спорт – МФК Металлург 1:1 (пенальти – 6:5)

Голы: Суханов, 81 – Разуваев, 68

Диназ – Нива В 1:0

Николаев – Прикарпатье 5:1

Голы: Берко, 11, Бугай, 20, Семенина, 42, 56 – Кузьмин, 70

Подолье – Волынь 1:1 (пенальти – 4:5)

Голы: Морговский, 89 - Пономарь, 11

Авангард – Балканы 0:0 (пенальти – 3:4)

Альянс – Чайка 4:1

Волчанск – Оболонь-Бровар 0:0 (дополнительное время – 0:1)

Ингулец – Металлист 1925 2:0

Голы: Акименко, 43 Коробка, 45

Калуш – Минай 1:2

Голы: Дос Сантос, 88 – Нуриев, 67, Микуляк, 90+6

Удаление: Дос Сантос, 88

Черкащина – Кремень 1: 2

Напомним, что в матчах 3 этапа примут участие 20 команд (13 победителей второго предварительного этапа + 1 команда Первой лиги ("Черноморец") + 6 команд УПЛ (7-12-е места)).

"Арсенал-Киев" снялся с розыгрыша Кубка Украины и поэтому соперник киевлян во втором раунде, "Агробизнес" (Волочиск), автоматически попал в третьего предварительного этапа.

Поединки этого раунда состоятся 25 сентября. Дата жеребьевки, которая будет сеяной, станет известна позже.