Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала

97 Читати новину українською
Результаты 1/32 финала Кубка Украины
Результаты 1/32 финала Кубка Украины

Во вторник, 27 августа, состоялись матчи второго предыдущего этапа Кубка Украины.

По их итогам в следующую стадию пробились: "Буковина", "Николаев", "Диназ", "Волынь", "Рух", "Горняк-Спорт", "Ингулец", "Минай", "Кремень", "Оболонь-Бровар", "Балканы"," Альянс", а также "Агробизнес", который должен был играть с расформированным "Арсеналом".

Читайте также: Стала известна дата финала Кубка Украины

Таврия-Симферополь – Буковина 2:3

Верес – Движение 1:2
Голы: Соломка, 42 – Кондраков, 19, Климчук, 21
Удаление: Климчук, 88

Горняк-Спорт – МФК Металлург 1:1 (пенальти – 6:5)
Голы: Суханов, 81 – Разуваев, 68

Диназ – Нива В 1:0

Николаев – Прикарпатье 5:1
Голы: Берко, 11, Бугай, 20, Семенина, 42, 56 – Кузьмин, 70

Подолье – Волынь 1:1 (пенальти – 4:5)
Голы: Морговский, 89 - Пономарь, 11

Авангард – Балканы 0:0 (пенальти – 3:4)

Альянс – Чайка 4:1

Волчанск – Оболонь-Бровар 0:0 (дополнительное время – 0:1)

Ингулец – Металлист 1925 2:0
Голы: Акименко, 43 Коробка, 45

Калуш – Минай 1:2
Голы: Дос Сантос, 88 – Нуриев, 67, Микуляк, 90+6
Удаление: Дос Сантос, 88

Черкащина – Кремень 1: 2

Напомним, что в матчах 3 этапа примут участие 20 команд (13 победителей второго предварительного этапа + 1 команда Первой лиги ("Черноморец") + 6 команд УПЛ (7-12-е места)).

"Арсенал-Киев" снялся с розыгрыша Кубка Украины и поэтому соперник киевлян во втором раунде, "Агробизнес" (Волочиск), автоматически попал в третьего предварительного этапа.

Поединки этого раунда состоятся 25 сентября. Дата жеребьевки, которая будет сеяной, станет известна позже.

blog_ava
Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
сегодня
772
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сербские фанаты пригнали к стадиону советский танк перед матчем Лиги чемпионов: видео
сегодня 20:38 Сербские фанаты пригнали к стадиону советский танк перед матчем Лиги чемпионов: видео
47
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4577
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
5141
Жеребьевка Лиги чемпионов: вероятные соперники "Шахтера" и все что надо знать об этом
сегодня 17:15 Жеребьевка Лиги чемпионов: вероятные соперники "Шахтера" и все что надо знать об этом
574
В Сербии футболист забил позорный гол и спровоцировал массовую драку на поле: видео
сегодня 16:31 В Сербии футболист забил позорный гол и спровоцировал массовую драку на поле: видео
466
Новости
Больше новостей
Залиште відгук