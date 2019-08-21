Кубок Украины: результаты жеребьевки второго круга
Состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины сезона-2019/2020.
В целом было запланировано, что на этой стадии турнира сыграют 26 команд (10 победителей первого предварительного этапа + 15 команд 1-й лиги + ФК «Арсенал-Киев"). Поскольку "Арсенал" снялся с розыгрыша Кубка Украины, его соперник при жеребьевке прошел в третий раунд автоматически. Этой командой стал "Агробизнес" из Волочиска.
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Результаты жеребьевки (первым указаны команды-хозяева):
Ингулец – Металлист-1925 (Харьков)
Калуш-Минай
Николаев – Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Диназ (Вышгород) – Нива (Винница)
Черкасская Область-Академия-Кремень (Кременчуг)
Подолье (Хмельницкий) – Волынь (Луцк)
Волчанск – Оболонь-Бровар (Киев)
Верес (Ровно) – Рух (Львов)
Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – Металлург (Запорожье)
Авангард (Краматорск) – Балканы (Заря)
Альянс (Липовая долина) – Чайка (Софиевская Борщаговка)
Таврия-Симферополь (Херсон) – Буковина (Черновцы)
Матчи второго предварительного этапа Кубка Украины состоятся 27 августа.