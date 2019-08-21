Кубок Украины: результаты жеребьевки второго круга

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Кубок Украины: результаты жеребьевки второго круга

Состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины сезона-2019/2020.

В целом было запланировано, что на этой стадии турнира сыграют 26 команд (10 победителей первого предварительного этапа + 15 команд 1-й лиги + ФК «Арсенал-Киев"). Поскольку "Арсенал" снялся с розыгрыша Кубка Украины, его соперник при жеребьевке прошел в третий раунд автоматически. Этой командой стал "Агробизнес" из Волочиска.

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Результаты жеребьевки (первым указаны команды-хозяева):

Ингулец – Металлист-1925 (Харьков)

Калуш-Минай

Николаев – Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Диназ (Вышгород) – Нива (Винница)

Черкасская Область-Академия-Кремень (Кременчуг)

Подолье (Хмельницкий) – Волынь (Луцк)

Волчанск – Оболонь-Бровар (Киев)

Верес (Ровно) – Рух (Львов)

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – Металлург (Запорожье)

Авангард (Краматорск) – Балканы (Заря)

Альянс (Липовая долина) – Чайка (Софиевская Борщаговка)

Таврия-Симферополь (Херсон) – Буковина (Черновцы)

Матчи второго предварительного этапа Кубка Украины состоятся 27 августа.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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