Воспитанницы одного из наиболее известных спортивных заведений вынуждены проводить тренировки под открытым небом. Школа Дерюгиных больше не имеет собственной базы.

Вчера, 1 июня, в День защиты детей гимнастки провели тренировку на свежем воздухе, сообщает ukrinform.ua. Резонансная ситуация произошла между руководством Октябрьского дворца, который в течение 63 лет служил для гимнасток базой для тренировок и Школой Дерюгиных.

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Школу выселили, а концерты будут продолжаться

Руководство помещения аргументировало такое выселение школы тем, что здание находится в аварийном состоянии. На этом основании в марте этого года арендодатель отказал в продлении аренды помещения.

Они закрыли дверь перед более ста гимнастками. Единственный выход девушек – тренировка на улице. Такие активности посетила бронзовый призер Олимпиады 2016 года Анна Ризатдинова.

Сейчас мы должны вступиться за этих детей, за эту большую школу и сохранить эту ценность,

– сказала Ризатдинова.

Огласки дело бы не приобрело, если бы не продолжение продажи билетов на уже анонсированные концерты, которые должны происходить во дворце.

Об этом отметила в официальном обращении с просьбой к украинской власти Альбина Дерюгина, которая является легендой художественной гимнастики и воспитала не одного олимпийского призера.