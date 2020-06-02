Воспитанницы одного из наиболее известных спортивных заведений вынуждены проводить тренировки под открытым небом. Школа Дерюгиных больше не имеет собственной базы.
Вчера, 1 июня, в День защиты детей гимнастки провели тренировку на свежем воздухе, сообщает
ukrinform.ua. Резонансная ситуация произошла между руководством Октябрьского дворца, который в течение 63 лет служил для гимнасток базой для тренировок и Школой Дерюгиных.
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Руководство помещения аргументировало такое выселение школы тем, что здание находится в аварийном состоянии. На этом основании в марте этого года арендодатель отказал в продлении аренды помещения.
Они закрыли дверь перед более ста гимнастками. Единственный выход девушек – тренировка на улице. Такие активности посетила бронзовый призер Олимпиады 2016 года Анна Ризатдинова.
Сейчас мы должны вступиться за этих детей, за эту большую школу и сохранить эту ценность,
– сказала Ризатдинова.
Огласки дело бы не приобрело, если бы не продолжение продажи билетов на уже анонсированные концерты, которые должны происходить во дворце.
Об этом отметила в официальном обращении с просьбой к украинской власти Альбина Дерюгина, которая является легендой художественной гимнастики и воспитала не одного олимпийского призера.
Друзі! Останні декілька років ви не чули жодного виступу чи інтерв'ю нашої дорогої Альбіни Миколаївни. Сьогодні Герой України, засновниця української школи художної гімнастики вимушена перервати своє мовчання. ⠀ Альбіна Дерюгіна завжди була першою у всьому і зараз вона першою публічно стає на захист легендарної "Школи Дерюгіних". Починаючи з 1957 року головний офіс та спортивний зал школи розташований у Жовтневому палаці. Зараз вперше за 63 роки ми опинилися у ситуації, коли "Школу Дерюгіних" буквально виселяють із Жовтневого палацу. ⠀ Всесвітньо відома школа, яка виховала не одну олімпійську чемпіонку, залишається без основної бази для тренувань. Це ставить під загрозу підготовку спортсменів найвищого рівня. Близько 100 гімнасток та їхні тренери не мають іншого виходу, крім як проводити тренування на вулиці. ⠀ Альбіна Миколаївна особисто звертається до Президента України та міського голови Києва з проханням звернути увагу на ситуацію і допомогти з її вирішенням. ⠀ Нещодавно ми отримали лист від керівництва Жовтневого палацу про аварійний стан будівлі, на підставі чого школі відмовили у продовженні оренди приміщення. Звертаємо особливу увагу на те, що приміщення "Школи Дерюгіних" єдине у Жовтневому палаці було укріплене металевими стяжками. Незважаючи на це, основна частина всього комплексу Жовтневого палацу продовжує працювати і там уже анонсуються концерти, а закривають лише "Школу Дерюгіних". Будівля належить Федерації профспілок України. Тому ми звертаємося також до керівництва профспілок. ⠀ Наші прохання: - укласти довгостроковий договір оренди між Федерацією профспілок України та ДЮСШ Дерюгіних; - терміново локалізувати аварійно небезпечну ділянку; - спільно із КМДА та за участю керівництва Школи пропрацювати можливості для проведення ремонтних робіт уже в цьому році. ⠀ Для нас Жовтневий палац – це більше, ніж просто місце для тренувань. Це символ художньої гімнастики України. Це тисячі історій юних спортсменок. Це місце, де запалюються спортивні зірки. ⠀ З повагою, колектив та адміністрація "Школи Дерюгіних". ⠀ #savederiuginaschool #deriuginaschool
Допис, поширений
Школа гімнастики Дерюгіних (@deriuginaschool.ua) 27 Тра 2020 р. о 9:23 PDT