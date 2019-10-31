Зозулю признали лучшим игроком Альбасете по итогам октября
Украинский футболист Роман Зозуля, который сейчас играет за испанский клуб "Альбасете", стал лучшим игроком за октябрь.
Такие результаты обнародовал портал Fútbol Mahou, пишет сайт "Трибуна".
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Победителя определяли болельщики методом голосования. В октябре 29-летний украинец в пяти матчах забил 2 мяча. Это помогло "Альбасете" подняться на пятую строчку турнирной таблицы Сегунды. В сезонном активе Зозули уже 12 поединков, три гола и один результативный пас.
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Напомним, летом у украинского нападающего истек срок контракта с испанским "Альбасете". Клуб и игрок длительное время вели переговоры, которые закончились подписанием нового соглашения.