Зозулю признали лучшим игроком Альбасете по итогам октября

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Роман Зозуля
Роман Зозуля / twitter.com

Украинский футболист Роман Зозуля, который сейчас играет за испанский клуб "Альбасете", стал лучшим игроком за октябрь.

Такие результаты обнародовал портал Fútbol Mahou, пишет сайт "Трибуна".

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Победителя определяли болельщики методом голосования. В октябре 29-летний украинец в пяти матчах забил 2 мяча. Это помогло "Альбасете" подняться на пятую строчку турнирной таблицы Сегунды. В сезонном активе Зозули уже 12 поединков, три гола и один результативный пас.

Смотрите видеообзор матча "Альбасете" – "Кадис"

Напомним, летом у украинского нападающего истек срок контракта с испанским "Альбасете". Клуб и игрок длительное время вели переговоры, которые закончились подписанием нового соглашения.

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Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Спорт Новости Спорта Награды Роман Зозуля Футбол
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