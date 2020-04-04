Купил в 2008-м: Алиев назвал космическую цену своей квартиры в Киеве
Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о самой дорогой покупке в жизни.
Алиев на своем Youtube-канале признался, что потратил космическую сумму денег на покупку квартиры на Оболони.
К слову Мой самый дорогой секс за деньги – тысяча долларов, – Алиев
Самая дорогая покупка в жизни? Квартира. В 2008-м взял квартиру за 800 тысяч долларов. Но взял ее в кредит на 10 лет. На Оболони. Сколько сейчас стоит – не знаю. Мне это не интересно. Я взял ее полностью с ремонтом,
– сказал он.
Недавно Алиев сделал противоречивое заявление о коронавирусе. "Я думаю, что это все фейки", – сказал бывший полузащитник "Динамо".
- Кроме выступлений за "Динамо", Алиев известен игрой за "Днепр", "Локомотив" и "Анжи".
- Также на его счету 22 матча в составе сборной Украины по футболу.
- После завершения профессиональной карьеры игрока, футболист выступал в ряде любительских команд ("Штурм" и "Хмельницкий").
- В начале марта СМИ сообщили, что Алиев стал игроком мини-футбольного клуба из столицы – "Днепр".
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