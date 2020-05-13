Купить любой ценой: "Рома" начала переговоры по трансферу нападающего сборной Украины

Нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес попал в сферу интересов итальянской "Ромы".

В переходе Мораеса заинтересован главный тренер римлян Паулу Фонсека. Наставник попросил спортивного директора "Ромы" Джанлуку Петраки сделать все возможное для подписания нападающего, сообщает Romapress.net.

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Фонсека попросил клубное руководство "любой ценой попытаться привезти своего бывшего подопечного в столицу Италии".

Жуниор Мораес рассматривается в качестве идеального варианта для усиления атаки "Ромы" на следующий сезон, так как он прекрасно знаком с системой игры Фонсеки, а также будет относительно недорогим вариантом на рынке, так как его контракт с "Шахтером" заканчивается в следующем году.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провел 31 матч за "Шахтер" во всех турнирах, отметившись 20 голами и 9 результативными передачами.

Весной 2019 года Мораес получил украинское гражданство и дебютировал в составе национальной сборной Украины.

В январе в подписании Мораеса были заинтересованы "Рома" и "Болонья". Сам нападающий заявил, что в будущем хочет вернуться в "Сантос".

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