Курьез дня: сильный ветер стал ассистентом забитого гола в Англии (видео)

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Ветер помог забить гол в чемпионате Англии
Ветер помог забить гол в чемпионате Англии

Парад необычных голов пополнил мяч из пятой английской лиги, забитый "Файлдом" в ворота "Хартлпула".

Во время игры дул ветер такой силы, что у игрока "Файлд" Ника Хотон ушло около 40 секунд, чтобы подать угловой. Футболист все пытался установить мяч на метку для подачи углового, но ветер то и дело сдувал его с места. В результате Хотону удалось справиться со стихией.

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Впоследствии ветер помог забить победный гол в матче. Футболист "Файлда" делал навес в штрафную, но на пути мяча встал защитник. Мяч срикошетил от ноги и, подхваченный ветром, опустился в метре от ворот прямо на голову Дэниэла Роу, который в этом матче оформил дубль.

Сам матч завершился победой "Файлда" со счетом 4:2. В турнирной таблице команда занимает четвертое место, на два очка отставая от топ-3.

К слову, 12 марта на Британию обрушился шторм Гарет, порывы ветра достигали 129 км/час.

Спорт 24 писал, что в США матч школьного первенства по футболу между представителями "Мена" и "Дарденеллы" едва не закончился трагедией. Когда один из игроков бросал мяч из аута, на поле упала осветительная башня с прожекторами, которая зацепила на арбитра и одного игрока.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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