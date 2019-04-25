Курьез сезона в НХЛ: все четыре победителя дивизионов вылетели в первом раунде плей-офф

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Кубок Стэнли в этом году будет иметь другого победителя
Кубок Стэнли в этом году будет иметь другого победителя / Getty Images

В НХЛ определились все участники второго круга плей-офф НХЛ. И он отличился неоднозначным результатом.

Впервые в истории НХЛ в первом круге плей-офф вылетели все победители своих дивизионов. Так, "Вашингтон" проиграл серию "Каролине", уступив в седьмом матче серии (3:4 в серии). Еще перед тем "Тампа Бэй" неожиданно была разгромлена "Коламбусом" (0:4 в серии), "Калгари" пропустил "Колорадо" (1:4 в серии), а "Нэшвилл" уступил "Далласу" (2:4 в серии ).

Учитывая, что "Вашингтон" в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли, то в этом сезоне в турнира будет другой победитель. "Вегас", сыгравший в прошлом году в финале, тоже не пробился в следующий круг плей-офф. Также в четвертьфинале не будет никакой команды из Канады.

Как это было: "Вегас" проиграл решающий матч плей-офф НХЛ, пропустив четыре шайбы за 5 минут

Поэтому определились все участники четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли

Восток
"Бостон" – "Коламбус"
"Нью-Йорк Айлендерс" – "Каролина"

Запад
"Сент-Луис" – "Даллас"
"Сан-Хосе" – "Колорадо"

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Теги: Новости Спорта Хоккей Спорт
Источник: 24 Канал
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