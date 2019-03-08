Кузьмина выиграла спринт чемпионата мира по биатлону, украинки за пределами топ-20
Российская биатлонистка Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию, выиграла спринтерскую гонку на Чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Кузьмина допустила только один промах при стрельбе лежа и компенсировала эту ошибку прекрасной скоростью. Анастасия преодолела гонку за 22 минуты и 17 секунд.
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На втором месте финишировала Ингрид-Ланнмарк Тандреволл. Представительница Норвегии чисто преодолела два огневых рубежа, но проиграла Кузьминой почти 10 секунд.
Третье место получила немка Лаура Дальмайер. Она, как Тандреволл, чисто отстрелялась и проиграла Кузьминой 12,6 секунды.
Украинские биатлонистки не смогли попасть в топ-20. Лучше всех из украинок стреляла Анастасия Меркушина, которая допустила только один промах на стрельбе стоя. Меркушина финишировала 28-й – лучший результат среди украинок.
Валентина Семеренко стартовала первой в этой гонке. Украинка продемонстрировала достаточно хорошую скорость, но два промаха при стрельбе лежа не позволили ей претендовать на высокое место. Валентина – 29-я.
Два промаха на стойке спутали планы на гонку Юлии Джиммы. Украинка проиграла победительнице более двух минут и финишировала 54-й. Хуже всех из представительниц Украины стреляла Вита Семеренко, которая допустила по два промаха на каждой стрельбе. Поэтому Вита финишировала только на 76 позиции.
Чемпионат мира по биатлону стартовал 7-го марта и продлится до 17 марта. Первой гонкой была смешанная эстафета, которую выиграла Норвегия. Украинская команда заняла только седьмое место.