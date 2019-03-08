Кузьмина выиграла спринт чемпионата мира по биатлону, украинки за пределами топ-20

33 Читати новину українською
Анастасия Кузьмина
Анастасия Кузьмина / GETTY IMAGES

Российская биатлонистка Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию, выиграла спринтерскую гонку на Чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Кузьмина допустила только один промах при стрельбе лежа и компенсировала эту ошибку прекрасной скоростью. Анастасия преодолела гонку за 22 минуты и 17 секунд.

Читайте также: Тренер сборной Швеции по биатлону не выпускает спортсменов из отеля

 

 

На втором месте финишировала Ингрид-Ланнмарк Тандреволл. Представительница Норвегии чисто преодолела два огневых рубежа, но проиграла Кузьминой почти 10 секунд.

Третье место получила немка Лаура Дальмайер. Она, как Тандреволл, чисто отстрелялась и проиграла Кузьминой 12,6 секунды.

Украинские биатлонистки не смогли попасть в топ-20. Лучше всех из украинок стреляла Анастасия Меркушина, которая допустила только один промах на стрельбе стоя. Меркушина финишировала 28-й – лучший результат среди украинок.

Валентина Семеренко стартовала первой в этой гонке. Украинка продемонстрировала достаточно хорошую скорость, но два промаха при стрельбе лежа не позволили ей претендовать на высокое место. Валентина – 29-я.

Два промаха на стойке спутали планы на гонку Юлии Джиммы. Украинка проиграла победительнице более двух минут и финишировала 54-й. Хуже всех из представительниц Украины стреляла Вита Семеренко, которая допустила по два промаха на каждой стрельбе. Поэтому Вита финишировала только на 76 позиции.

Чемпионат мира по биатлону стартовал 7-го марта и продлится до 17 марта. Первой гонкой была смешанная эстафета, которую выиграла Норвегия. Украинская команда заняла только седьмое место.

blog_ava
Поздравления с 8 марта учительнице в прозе и стихах
сегодня
1275
Теги: Спорт Новости биатлона Семен Семенченко Вита Семеренко Анастасия Меркушина Юлия Джыма Новости Спорта
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Жан Беленюк и Павел Зибров спели песню-поздравление на 8 марта: видео
сегодня 16:02 Жан Беленюк и Павел Зибров спели песню-поздравление на 8 марта: видео
57
Конкурент украинца Лунина в "Реале" отметился позорным поступком в Испании
сегодня 13:50 Конкурент украинца Лунина в "Реале" отметился позорным поступком в Испании
35
Российский комментатор высмеял игру Ярослава Ракицкого в Лиге Европы
сегодня 12:28 Российский комментатор высмеял игру Ярослава Ракицкого в Лиге Европы
310
УЕФА обвиняет клуб украинца Зинченко в финансовых махинациях: открыто расследование
сегодня 11:26 УЕФА обвиняет клуб украинца Зинченко в финансовых махинациях: открыто расследование
33
"Челси" уверенно победил "Динамо" в матче Лиги Европы: видео
сегодня 09:13 "Челси" уверенно победил "Динамо" в матче Лиги Европы: видео
1260
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук