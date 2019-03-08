Кузьмина выиграла спринт чемпионата мира по биатлону, украинки за пределами топ-20

Российская биатлонистка Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию, выиграла спринтерскую гонку на Чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Кузьмина допустила только один промах при стрельбе лежа и компенсировала эту ошибку прекрасной скоростью. Анастасия преодолела гонку за 22 минуты и 17 секунд.

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After a miss in the prone, Anastasiya Kuzmina really found her groove and the Slovak could be on track to win her first ever World Championship title! #2019ostersund



Watch the women's sprint LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/qy8d93CrtY — IBU World Cup (@IBU_WC) 8 марта 2019 г.

На втором месте финишировала Ингрид-Ланнмарк Тандреволл. Представительница Норвегии чисто преодолела два огневых рубежа, но проиграла Кузьминой почти 10 секунд.

Третье место получила немка Лаура Дальмайер. Она, как Тандреволл, чисто отстрелялась и проиграла Кузьминой 12,6 секунды.

Украинские биатлонистки не смогли попасть в топ-20. Лучше всех из украинок стреляла Анастасия Меркушина, которая допустила только один промах на стрельбе стоя. Меркушина финишировала 28-й – лучший результат среди украинок.

Валентина Семеренко стартовала первой в этой гонке. Украинка продемонстрировала достаточно хорошую скорость, но два промаха при стрельбе лежа не позволили ей претендовать на высокое место. Валентина – 29-я.

Два промаха на стойке спутали планы на гонку Юлии Джиммы. Украинка проиграла победительнице более двух минут и финишировала 54-й. Хуже всех из представительниц Украины стреляла Вита Семеренко, которая допустила по два промаха на каждой стрельбе. Поэтому Вита финишировала только на 76 позиции.

Чемпионат мира по биатлону стартовал 7-го марта и продлится до 17 марта. Первой гонкой была смешанная эстафета, которую выиграла Норвегия. Украинская команда заняла только седьмое место.