Квалификация Евро-2020: результаты матчей 9 сентября
В понедельник, 9 сентября, были сыграны очередные матчи квалификации Евро-2020. Результаты – в обзоре Спорт24.
Азербайджан – Хорватия 1:1
Голы: Халилзад, 72 – Модрич, 11 (пен.)
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Сборная Азербайджана принимала команду Хорватии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Счет открыли хорваты: на 11-й минуте пенальти реализовал Лука Модрич. Во втором тайме хозяева сравняли счет, отличился Тамкин Халилзад.
Источник: 24 канал
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