Квалификация Евро-2020: видео голов и результаты матчей 7 июня

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Квалификация Евро-2020: видео голов и результаты матчей 7 июня

В пятницу, 7 июня, состоялись очередные матчи отбора на Чемпионат Европы 2020. Кроме сборной Украины, также играли и другие команды. И там не обошлось без неожиданных результатов.

Группа A

Черногория – Косово 1:1
Голы: Мугоса, 69 – Рашица, 24

Чехия – Болгария 2:1
Голы: Шик, 20, 50 – Иса, 3

Группа B

Украина – Сербия 5:0
Голы: Цыганков, 26, 28, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59

Литва – Люксембург 1:1
Голы: Новиковас, 74 – Родригес, 21
Удаление: Миколюнас, 42, Воробьевас, 90+5 (Литва)

Группа D

Грузия – Гибралтар 3:0
Голы: Гвилия, 30, Папунашвили, 59, Арвеладзе, 76 (п)

Дания – Ирландия 1:1
Гол: Хейберг, 76 – Даффи, 85

Группа F

Фарерские острова – Испания 1:4
Голы: Ольсен, 30 – Рамос, 6, Навас, 19, Гестссон, 34, (аг), Гайя, 71

Швеция – Мальта 3:0
Голы: Квайсон, 2, Клайесон, 50, Исаак, 81

Норвегия – Румыния 2:2
Голы: Эльюнусси, 56, Эдегор, 70 – Кешерю, 77, 90+2

Группа G

Северная Македония – Польша 0:1
Гол: Пентек, 47

Латвия – Израиль 0:3
Голы: Захави, 10, 59, 80

Австрия – Словения 1:0
Гол: Бургшталлер, 74

 

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Теги: Спорт Футбол
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