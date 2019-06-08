Квалификация Евро-2020: видео голов и результаты матчей 7 июня
В пятницу, 7 июня, состоялись очередные матчи отбора на Чемпионат Европы 2020. Кроме сборной Украины, также играли и другие команды. И там не обошлось без неожиданных результатов.
Группа A
Черногория – Косово 1:1
Голы: Мугоса, 69 – Рашица, 24
Чехия – Болгария 2:1
Голы: Шик, 20, 50 – Иса, 3
Группа B
Украина – Сербия 5:0
Голы: Цыганков, 26, 28, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59
Литва – Люксембург 1:1
Голы: Новиковас, 74 – Родригес, 21
Удаление: Миколюнас, 42, Воробьевас, 90+5 (Литва)
Группа D
Грузия – Гибралтар 3:0
Голы: Гвилия, 30, Папунашвили, 59, Арвеладзе, 76 (п)
Дания – Ирландия 1:1
Гол: Хейберг, 76 – Даффи, 85
Группа F
Фарерские острова – Испания 1:4
Голы: Ольсен, 30 – Рамос, 6, Навас, 19, Гестссон, 34, (аг), Гайя, 71
Швеция – Мальта 3:0
Голы: Квайсон, 2, Клайесон, 50, Исаак, 81
Норвегия – Румыния 2:2
Голы: Эльюнусси, 56, Эдегор, 70 – Кешерю, 77, 90+2
Группа G
Северная Македония – Польша 0:1
Гол: Пентек, 47
Латвия – Израиль 0:3
Голы: Захави, 10, 59, 80
Австрия – Словения 1:0
Гол: Бургшталлер, 74