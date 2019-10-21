"Квартал 95" высмеял депутата от "Слуги народа" Жана Беленюка, который спит в Верховной Раде

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Беленюк спит на заседании Верховной Рады
Беленюк спит на заседании Верховной Рады / Апостроф

Авторы "Квартала 95" в своем выступлении высмеяли народного депутата Жана Беленюка. Он прошел в парламент от партии "Слуга народа".

Над чем еще "смеялись": "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что надо знать

Во время программы "Вечерний квартал" один из номеров был посвящен Жану Беленюку. А точнее тому, как он спит на заседании Верховной Рады.

Напомним, Жан Беленюк заснул на заседании Верховной Рады 20 сентября. Он только за день до того поздно вечером вернулся из Казахстана, где он победил на Чемпионате мира по борьбе.

Песня про Жана Беленюка от "Вечернего квартала"

Сам Беленюк в то время был в зале. И смеялся над шуткой.

В тот же вечер со сцены прозвучала песня "Горела хата" о поджоге здания бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. Исполнение этой песни вызвало крупный скандал.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Верховная Рада Спорт Новости Спорта Квартал 95 Горила хата: скандал с "95 кварталом" Слуга народа Жан Беленюк
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