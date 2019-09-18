Квартет Asturia исполнит гимн Лиги Европы перед матчем "Динамо" – "Мальме"

50 Читати новину українською
Квартет Asturia
Квартет Asturia

Украинский квартет Asturia, который исполнял гимн Лиги чемпионов перед нынешним финалом Лиги чемпионов в Мадриде, продемонстрирует свое творчество во время проведения матча "Динамо" – "Мальме".

К слову: Как украинский скрипичный квартет сыграл гимн Лиги чемпионов в Мадриде

Во время выхода команд на поле украинки сыграют гимн Лиги Европы, а в перерыве игры свою фирменную композицию "Шторм" Антонио Вивальди.

"Специально для матча "Динамо" – "Мальме" мы сделали собственную аранжировку гимна Лиги Европы. Это наша совместная инициатива с "Динамо", которая получила положительные отзывы от УЕФА. Мы благодарны клубу за возможность таким образом поддержать команду на НСК "Олимпийский" перед многотысячной аудиторией болельщиков и фанов "Динамо". Для нас, киевлянок, это отдельная, очень эмоциональная и творческая история, ведь большинство наших выступлений проходят в Европе, а не в Украине", – рассказала участница квартета Asturia Мирослава Цибка.

Смотрите видео исполнения композиции "Шторм" струнным квартетом Asturia

Читайте также: Динамо – Мальме: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Электронный струнный квартет AsturiaЭто современный струнный проект с уникальной шоу-программой. Тембры современных электроинструментов, яркие сценические костюмы и экспрессивное исполнение превращают выступление Asturia в зрелищный музыкальный спектакль, а авторские обработки известных произведений впечатляют своим новым оригинальным звучанием.

blog_ava
День учителя 2019: дата и традиции празднования
сегодня
12862
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Музыка Динамо Лига Европы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Умер бывший футболист сборной Нидерландов и "Рейнджерс" Фернандо Риксен
сегодня 14:19 Умер бывший футболист сборной Нидерландов и "Рейнджерс" Фернандо Риксен
83
"Боруссия" и "Барселона" не сумели выявить сильнейшего в первом матче Лиги чемпионов
сегодня 00:34 "Боруссия" и "Барселона" не сумели выявить сильнейшего в первом матче Лиги чемпионов
149
"Заря" несколько месяцев искала нового тренера у меня за спиной, – Юрий Вернидуб
17 сентября 13:29 "Заря" несколько месяцев искала нового тренера у меня за спиной, – Юрий Вернидуб
265
Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня
17 сентября 09:09 Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня
373
Мифы о похудении, которые стоит знать
16 сентября 22:10 Мифы о похудении, которые стоит знать
119
Новости
Больше новостей
Залиште відгук