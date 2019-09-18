Квартет Asturia исполнит гимн Лиги Европы перед матчем "Динамо" – "Мальме"

Украинский квартет Asturia, который исполнял гимн Лиги чемпионов перед нынешним финалом Лиги чемпионов в Мадриде, продемонстрирует свое творчество во время проведения матча "Динамо" – "Мальме".

К слову: Как украинский скрипичный квартет сыграл гимн Лиги чемпионов в Мадриде

Во время выхода команд на поле украинки сыграют гимн Лиги Европы, а в перерыве игры свою фирменную композицию "Шторм" Антонио Вивальди.

"Специально для матча "Динамо" – "Мальме" мы сделали собственную аранжировку гимна Лиги Европы. Это наша совместная инициатива с "Динамо", которая получила положительные отзывы от УЕФА. Мы благодарны клубу за возможность таким образом поддержать команду на НСК "Олимпийский" перед многотысячной аудиторией болельщиков и фанов "Динамо". Для нас, киевлянок, это отдельная, очень эмоциональная и творческая история, ведь большинство наших выступлений проходят в Европе, а не в Украине", – рассказала участница квартета Asturia Мирослава Цибка.

Смотрите видео исполнения композиции "Шторм" струнным квартетом Asturia

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Электронный струнный квартет AsturiaЭто современный струнный проект с уникальной шоу-программой. Тембры современных электроинструментов, яркие сценические костюмы и экспрессивное исполнение превращают выступление Asturia в зрелищный музыкальный спектакль, а авторские обработки известных произведений впечатляют своим новым оригинальным звучанием.