Kyiv not Kiev: Федерация гимнастики будет правильно писать название украинской столицы

Перед Чемпионатом Европы по художественной гимнастике, который в 2020 году состоится в Киеве, Международная федерация гимнастики (FIG) начала правильно писать транслитерацию украинской столицы. Отныне во всех официальных документах "Kiev" изменят на "Kyiv".

Как сообщает Федерация художественной гимнастики Украины (UGF), FIG приняла такое решение после ее официального обращения.

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Свое обращение украинская Федерация мотивировала несколькими аргументами:

официальным логотипом ЧЕ-2020, который в мае пройдет в Киеве, является именно "KYIV 2020";

транслитерация "Kyiv" является более корректной, и на нее переходят все больше организаций, изданий и даже аэропорты;

смена названия поможет избежать путаницы в коммуникации для людей, которые приедут в Киев на Чемпионат Европы.

Мы благодарны Международной федерации гимнастики и Европейскому гимнастическому союзу, что они приняли решение изменить написание на "Kyiv" фактически мгновенно после нашего обращения,

– подчеркнула вице-президент UGF Ирина Дерюгина.

По ее словам, в мае следующего года весь спортивный мир будет следить за событиями в Киеве во время Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

"Меры такого уровня являются дополнительным стимулом, чтобы сохранять национальную идентичность и уважать идентичность других", – резюмировала Дерюгина.

Что не так с вариантом написания "Kiev"? Kiev – это способ транслитерации названия украинской столицы с русского языка, который сохраняется еще с советских времен. Сейчас в мире различные организации и учреждения все чаще переходят на правильную транслитерацию с украинского названия Киева.