Мексиканский рестлер La Parka II умер после неудачного падения с ринга: видео

Мексиканский рестлер La Parka II умер после травм. которые он получил в результате падения с ринга.

Инцидент произошел еще в октябре 2019 года. Рестлер La Parka II хотел провести прием, но пролетел мимо канатов и вылетел с ринга. Он ударился головой о металлические конструкции.

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Спортсмена сразу госпитализировали. Во время падения он сломал несколько позвонков, а часть его тела парализовало.

Видео падения рестлера

Врачи были вынуждены провести несколько операций, в том числе трепанацию черепа, чтобы уменьшить давление гематомы на мозг. Но спасти рестлера не удалось. 11 января 2020 года он умер.

Рестлеру La Parka II (настоящее имя Хесус Альфонсо Уэрта Эскобоза) было 54 года. Рестлингом он начал заниматься еще в 1987 году. На ринге он был также известен как Bello Sexy, Crater, Duro, Karis la Momia, La Parka II, La Parka Jr., Maligno, Santa Esmeralda.

Стоит отметить, что в его имени использована отметка II (как второй), так как есть другой рестлер с таким же именем – Адольф Маргарито Тапиа Ибарра.