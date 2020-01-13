24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Мексиканский рестлер La Parka II умер после неудачного падения с ринга: видео

75 Читати новину українською
Умер рестлер La Parka II / CNN

Мексиканский рестлер La Parka II умер после травм. которые он получил в результате падения с ринга.

Инцидент произошел еще в октябре 2019 года. Рестлер La Parka II хотел провести прием, но пролетел мимо канатов и вылетел с ринга. Он ударился головой о металлические конструкции.

Ужас! В Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста

Спортсмена сразу госпитализировали. Во время падения он сломал несколько позвонков, а часть его тела парализовало.

Видео падения рестлера

Врачи были вынуждены провести несколько операций, в том числе трепанацию черепа, чтобы уменьшить давление гематомы на мозг. Но спасти рестлера не удалось. 11 января 2020 года он умер.

Рестлеру La Parka II (настоящее имя Хесус Альфонсо Уэрта Эскобоза) было 54 года. Рестлингом он начал заниматься еще в 1987 году. На ринге он был также известен как Bello Sexy, Crater, Duro, Karis la Momia, La Parka II, La Parka Jr., Maligno, Santa Esmeralda.

Стоит отметить, что в его имени использована отметка II (как второй), так как есть другой рестлер с таким же именем – Адольф Маргарито Тапиа Ибарра.

Старый Новый год: приметы, традиции, как праздновать в Украине
сегодня
8939
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Потери
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:58 Как награждали украинку Харлан после победы над россиянкой в финале Кубка мира – видео
80
10 января 17:31 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 1042
сегодня 11:07 ПСЖ и "Монако" устроили голевую перестрелку, забив шесть голов: видео
Ігор Саджениця 73
сегодня 09:46 "Ювентус" победил "Рому" и закрепился на первом месте в чемпионате Италии: видео
Ігор Саджениця 84
сегодня 08:48 "Реал" в серии пенальти обыграл "Атлетико" и выиграл Суперкубок Испании: видео
Ігор Саджениця 212
Новости
Больше новостей
Залиште відгук