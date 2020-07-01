"Лацио" сделал камбэк в матче с "Торино" и продолжил погоню за Ювентусом": видео
"Лацио" на выезде с трудом обыграл "Торино" со счетом 2:1 и продолжил чемпионскую гонку за лидирующим "Ювентусом".
Торино – Лацио 1:2
Голы: Белотти 5 (пен.) – Иммобиле 48, Пароло 73
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Туринцы быстро открыли счет. На пятой минуте главный голеодор команды Андреа Белотти раскрыл ворота Стракоша с пенальти.
Видео гола Белотти
Римляне начали осаду ворот "Торино", но забить в первом тайме не удалось, однако в самом начале второй половины встречи фортуна им улыбнулась. Лидер бомбардирской гонки Серии А Чиро Иммобиле воспользовался эпизодом, сравняв счет.
Видео гола Иммобиле
А в середине тайма дальний удар Марко Пароло гарантировал "Лацио" три очка. Правда, не обошлось без рикошета, который дезориентировал голкипера туринской команды. 2:1 в пользу "Лацио".
Видео гола Пароло
- У "Лацио" теперь 68 очков и он закрепился на втором месте в Серии А. "Торино", в свою очередь, на 14-й строчке.