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Лацио – Интер: прогноз букмекеров на матч Серии А

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Лацио – Интер: прогноз букмекеров

16 февраля "Лацио" дома примет "Интер" в рамках 24 тура чемпионата Италии. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Лацио – Интер. Прогноз букмекеров

В Серии А в самом разгаре золотая гонка, которая стала глотком свежего воздуха на фоне идентичных последних лет. Если раньше чемпионство "Ювентуса" было лишь вопросом времени на фоне беспозвоночного "Наполи", то теперь у "старой синьоры" достойные конкуренты.

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После 25 туров у "Интера" и "Ювентуса" по 54 очка, на одно очко от дуэта лидеров отстает "Лацио". "Бело-голубые" и "черно-синие" сойдутся в очном поединке, что должно помочь "старой синьоре" в борьбе со своими соперниками.

Матч "Лацио" – "Интер" состоится в воскресенье, 16 февраля. Начало встречи – в 21:45.

Коэффициенты букмекеров на матч Лацио – Интер

Сделать ставку на "Лацио" в букмекерских конторах можно за коэффициент 2,42. Победа "Интера" оценивается букмекерами коэффициентом 3,01.

Букмекеры считают, что матч Серии А "Лацио" – "Интер" будет результативным: тотал голов более 2,5 идет за коэффициент 1,75, а тотал голов менее 2,5 доступен в букмекерских конторах за 2,20.

По мнению экспертов, лучшие шансы на гол в матче Серии А "Лацио" – "Интер" у Чиро Иммобиле и Ромелу Лукаку. Сделать ставку на точный выстрел Иммобиле можно с коэффициентом 1,91. Гол Лукаку идет за коэффициент 2,10.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Интер
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