Лацио – Ювентус: где смотреть онлайн матч Серии А

В субботу, 7 декабря, в центральном матче 15 тура Серии А римский "Лацио" померяется силами с "Ювентусом". Посмотреть матч можно онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Италии в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно первый и покажет поединок "Лацио" – "Ювентус" в прямом эфире. Начало трансляции в 21:40, а сам матч начнется в 21:45.

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Смотреть онлайн "Лацио" – "Ювентус" можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Обе команды среди лидеров чемпионата Италии. "Ювентус" набрал 36 очков и занимает второе место. Зато "орлы" проигрывают "Юве" 6 очков и занимают третье место.

Последние две игры в Риме между командами завершались победой "Ювентуса".

Результат матча "Лацио" – "Ювентус" читайте на сайте Спорт24.