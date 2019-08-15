"Лацио" может приобрести забивного нападающего сборной Украины

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / Фото из открытых источников

Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук может сменить клубную прописку. Футболист попал в список интересов итальянского "Лацио".

Как сообщает Lalaziosiamonoi.it, римский клуб ищет высокого молодого нападающего.

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Однако, по информации источника, 23-летний Яремчук не приоритетный вариант для "Лацио". Итальянский клуб заинтересован в форварде загребского "Динамо" Дани Ольмо.

Однако его трансферная стоимость в 25 млн евро может отпугнуть итальянский клуб. Яремчук же стоит около 4 миллионов евро.

Также Роман Яремчук попал в сферу трансферных интересов "Галатасарая". Кроме того, СМИ приписывали интерес к украинцу немецкому "Айнтрахту".

В новом сезоне за "Гент" Яремчук уже успел забить 5 голов и отдать 2 результативные передачи. Все это украинцу удалось в пяти поединках.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Трансферы
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