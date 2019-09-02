"Лацио" и "Рома" не определили более сильного в римском дерби

В матче второго тура Серии А состоялось римское дерби. Лацио и Рома не сумели выявить сильнейшего и сыграли вничью со счетом 1: 1.

Лацио – Рома 1:1

Голы: Альберто Ромеро, 58 – Коларов, 17 (пен.)

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Уже на старте "волки" заработали пенальти, который исполнил ветеран Александр Коларов. После этого "Лацио" начало активно давить на ворота Пау Лопеса, но не смогло поразить ворота принципиального соперника.

По перерыве Альберто Ромеро все же сумел сравнять счет, воспользовавшись позиционной ошибкой "волков". После этого "Лацио" упустил немало эпизодов и сыграл вничью в матче, который должен был выигрывать.

После этой ничьей "Лацио" набрал 4 очка и идет на втором месте в Серии А, но большинство матчей второго тура будут сыграны позже и "орлы" могут потерять позицию. "Рома" под руководством Паулу Фонсека еще не выигрывала. "Волки" с двумя очками занимают 11-е место.

В следующем туре 15 сентября "Лацио" на выезде встретится со СПАЛом, а "Рома" дома примет "Сассуоло".