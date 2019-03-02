Лацио – Рома: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

На выходных в чемпионате Италии состоится "дерби вечного города" – сыграют римские "Лацио" и "Рома". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу

В этом дерби "Лацио" имеет лишь незначительное преимущество над своими соперниками. При этом "орлы" не могут победить в последних четырех матчах. Зато "Рома" не проигрывает в последних пяти встречах. Матч первого круга между этими командами закончился домашней победой "Ромы" 3:1.

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Прогноз bwin

Их эксперты прогнозируют победу "Лацио" с коэффициентом 2,45. На победу их извечных соперников – 2,80. На то, что в римском дерби не будет определен победитель – 3,50.

Прогноз "Фаворит спорт"

Самый высокий коэффициент на победу "Ромы" дали именно их эксперты – 2,83. Зато на победу "Лацио" – 2,51. Ничья – 3,50.

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Что касается авторов голов, то одинаковые шансы в главных бомбардиров обоих клубов – по 2,10 на гол Чиро Иммобиле и Эдина Джеко.

Прогноз PariMatch

Здесь наименьший разрыв в коэффициентах между командами – 2,55 на победу "Лацио" и 2,65 на победу "Ромы". На ничью – 3,75.

Однако их эксперты считают, что гол Иммобиле более вероятен – 2,20. Гол Джеко – 2,40.

Матч "Лацио" – "Рома" состоится в субботу, 2 марта. Начало встречи в 21:30. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.