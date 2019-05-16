"Лацио" сенсационно выиграл Кубок Италии: видео

Римский "Лацио" стало обладателем Кубка Италии сезона 2018/2019. В финальном матче "орлы" победили "Аталанту".

Аталанта – Лацио 0:2

Голы: Милинкович-Савич, 82, Корреа, 90

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Команда из Бергамо чрезвычайно опасно начала матч и первую половину тайма была более острой. Однако номинальным хозяевам не удалось огорчить вратаря "Лацио". После бледного старта включились игроки римского клуба и начали создавать угрозу у ворот "богов".

Судьба же матча решилась в конце основного времени. Свой шанс после подачи с угла поля использовал серб Милинкович-Савич. Полузащитник удачно замкнул навес головой.

После пропущенного гола клуб из Бергамо побежал отыгрываться и был наказан второй раз на 90-й минуте. Корреа поиздевался над защитниками "Аталанты" и переправил мяч в ворота – 2:0.

Для "Лацио" седьмой Кубок Италии в истории. Последний раз до этого римляне выигрывали Кубок в 2013-м году.

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