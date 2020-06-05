Судье ФИФА Андрису Трейманису пришлось опубликовать видео, чтобы избежать громкого скандала и обвинений в расизме. Неосторожные действия арбитра и неверная интерпретация его жеста болельщиками едва не привели к серьезным последствиям.

В товарищеском матче между РФС и "Ригой" (2:0) он показал красную карточку Седрику Куадио за оскорбление соперника, а затем показал ему средний палец, объясняя причину удаления.

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Что произошло на самом деле

Через некоторое время он в Facebook объяснил причины случившегося. На фоне расовых беспорядков ситуация могла перерасти в грандиозный скандал.

Я получил много звонков и сообщений. Поэтому я хочу объяснить, что случилось. Футболист, думая, что я его не вижу, показал средний палец сопернику. Я сразу же показал ему красную карточку. Он спросил меня, почему я наказал его, но он явно не понимал моего устного объяснения. Тогда мне пришлось повторить его жест, чтобы объяснить всем игрокам и тренерам, почему я использовал красную карточку. Вот так я показал, что он сделал,

– объяснил Трейманис.

Видео эпизода