Лазарет сборной Украины: Миколенко вернулся в общую группу, Коноплянка заболел

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Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / Фото Павла Кубанова

Сборная Украины провела официальную предматчевую тренировку перед товарищеским матчем с Эстонией.

Как и ожидалось, к общей группе присоединился Виталий Миколенко, у которого был спазм грушевидной мышцы.

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А вот Евгений Коноплянка, занятия пропустил. У вингера поднялась температура и начало болеть горло. Решение о возможности его поездки в Запорожье будет решаться чуть позже.

Уже точно известно, что матч с Эстонией пропустит Руслан Малиновский. Они с женой Роксаной ожидают рождение дочери, поэтому Андрей Шевченко позволил Руслану еще немного побыть с будущей роженицей. Руслан присоединится к команде в Белграде 15 ноября.

Также отметим, что в Запорожье, где в четверг, 14 ноября, состоится матч с Эстонией, команда отправится в среду поздно вечером.

Напомним, товарищескую игру против Эстонии "сине-желтые" проведут 14 ноября в Запорожье. Последний матч в рамках отбора Евро-2020 команда Шевченко проведет 17 ноября в Белграде.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Сборная Украины по футболу Новости Спорта Футбол Евгений Коноплянка Руслан Малиновский Эстония Украина – Естония
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