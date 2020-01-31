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ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис сделали себе татуировки со змеей в честь Коби Брайанта: фото

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ЛеБрон Джеймс с новым тату

Форварды "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис сделали новые татуировки. Они посвящены Коби Браянту, который погиб в авиакатастрофе 26 января.

Новые татуировки ЛеБрона заметили во время тренировки "Лейкерс" на открытом воздухе. На нем изображена змея, а также, вероятно, подпись "Коби навсегда" (Kobe 4 Life). Именно с такой надписью ЛеБрон выходил на матч НБА, в котором побил рекорд Коби в НБА. Это произошло в тот же день, когда погиб Брайант. В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его гибели.

Что касается змеи, то Коби Брайанта называли "Черной Мамбой", а змея была его символом.

Достойно внимания: Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста


Новая татуировки ЛеБрона Джеймса (фото: TMZ)

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Относительно Дэвиса, то автор татуировки выложила видео во время работы.

Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. Его вертолет упал вблизи города Калабас. Все девять человек, находившихся на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Погиб Коби Брайант Баскетбол
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