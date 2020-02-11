ЛеБрон Джеймс обошел Майкла Джордана по количеству реализованных штрафных бросков в НБА
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс вышел на пятое место в истории НБА по количеству точных штрафных бросков за карьеру. Он обошел по этому показателю Майкла Джордана.
Во время домашнего матча с "Финикс" Леброн реализовал свой 7328-й штрафной бросок, который позволил ему обойти легендарного Джордана. При этом 35-летний баскетболист реализовал две попытки с линии штрафных бросков из четырех.
К слову: Украинский баскетболист сменил клуб в НБА, не сыграв ни одного матча за предыдущую команду
По этому показателю Джеймс вышел на пятое место в истории НБА, опередив легендарного Майкла Джордана. У него 7327 точных бросков.
Видео действий ЛеБрона Джеймса в матче против "Финикс".
Теперь он уступает только Карлу Мэлоуну (9797), Мозесу Мэлоуну (8531), Коби Брайанту (8378) и Оскару Робертсону (7694).