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ЛеБрон Джеймс обошел Майкла Джордана по количеству реализованных штрафных бросков в НБА

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ЛеБрон Джеймс / twitter.com/Lakers

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс вышел на пятое место в истории НБА по количеству точных штрафных бросков за карьеру. Он обошел по этому показателю Майкла Джордана.

Во время домашнего матча с "Финикс" Леброн реализовал свой 7328-й штрафной бросок, который позволил ему обойти легендарного Джордана. При этом 35-летний баскетболист реализовал две попытки с линии штрафных бросков из четырех.

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По этому показателю Джеймс вышел на пятое место в истории НБА, опередив легендарного Майкла Джордана. У него 7327 точных бросков.

Видео действий ЛеБрона Джеймса в матче против "Финикс".

Теперь он уступает только Карлу Мэлоуну (9797), Мозесу Мэлоуну (8531), Коби Брайанту (8378) и Оскару Робертсону (7694).

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол
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