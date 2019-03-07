Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана в рейтинге лучших снайперов НБА: фото

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вышел на четвертое место в списке лучших снайперов НБА в истории.

В четверг, 7 марта, "озерные" дома проиграли "Денверу" – 99:115. За первую половину данной встречи Джеймс набрал 17 очков, а всего на его счету 32 297 очков в НБА.

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По этому показателю он превзошел легендарного Майкла Джордана (32 292 очков). Лидером же в списке бомбардиров НБА является Карим Абдул-Джаббар (38 387 очков).

Спорт 24 писал, что украинец Алексей Лень попал в стартовую пятерку своей команды на игру против "Чикаго". После предыдущего матча, когда Лень оформил дабл-дабл, украинец провел в матче более 26 минут. За это время он набрал 28 очков, что является лучшим показателем в матче.

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