Леброн Джеймс расплакался во время поминальной церемонии по Коби Брайанту – видео

"Лос-Анджелес Лейкерс" провели первый матч после трагической гибели легенды клуба Коби Брайанта. В матче регулярного чемпионата НБА "озерные" играли против "Портленда" (119:127).

"Лейкерс" перед матчем с "Блэйзерс" показали трогательное видео в честь Коби Брайанта. Во время показа видео знаменитый американский R & B-музыкант Ашер исполнил песню.

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Также лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс выступил с речью в память о Коби и не смог сдержать слез:

Работники "Стейплс-центра" на каждое сиденье арены, вмещающей 20 тысяч зрителей, заранее положили по джерси с фамилией Коби Брайанта двух видов – с номерами "8" и "24" под которыми в Калифорнии играл Коби.

Также перед матчем "Лейкерс" объявили 24,2 секунды молчания в честь номеров Брайанта (24) и его дочери Джианны (2), которая также погибла в катастрофе вертолета. Игроки команд нарушили правило 24 и 8 секунд, не начиная атаки. А болельщики на протяжении всего матча скандировали имя Брайанта.

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