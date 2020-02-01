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Леброн Джеймс расплакался во время поминальной церемонии по Коби Брайанту – видео

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Поминальная церемония по Коби Брайанту / Фото из открытых источников

"Лос-Анджелес Лейкерс" провели первый матч после трагической гибели легенды клуба Коби Брайанта. В матче регулярного чемпионата НБА "озерные" играли против "Портленда" (119:127).

"Лейкерс" перед матчем с "Блэйзерс" показали трогательное видео в честь Коби Брайанта. Во время показа видео знаменитый американский R & B-музыкант Ашер исполнил песню.

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Также лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс выступил с речью в память о Коби и не смог сдержать слез:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Hoop Videos (@insta_bucketz)

Работники "Стейплс-центра" на каждое сиденье арены, вмещающей 20 тысяч зрителей, заранее положили по джерси с фамилией Коби Брайанта двух видов – с номерами "8" и "24" под которыми в Калифорнии играл Коби.

Также перед матчем "Лейкерс" объявили 24,2 секунды молчания в честь номеров Брайанта (24) и его дочери Джианны (2), которая также погибла в катастрофе вертолета. Игроки команд нарушили правило 24 и 8 секунд, не начиная атаки. А болельщики на протяжении всего матча скандировали имя Брайанта.

Что известно о смерти Коби Брайанта

  • Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Инцидент произошел неподалеку от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабасас утром 26 января при местному времени.
  • Все девять человек, находившихся на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась ее партнерша в баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.
  • Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь.
  • Впоследствии стало известно, что вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.
  • В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
  • В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его гибели.
  • Журнал Time посвятил обложку погибшему Коби Брайанту. А по всему Лос-Анджелесу появляются граффити в его честь
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Погиб Коби Брайант Баскетбол Спорт
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