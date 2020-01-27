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ЛеБрон расплакался, узнав о смерти Коби – в этот день он побил его рекорд в НБА: видео

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ЛеБрон Джеймс / nba.com/lakers

Баскетболист "Лейкерс" ЛеБрон Джеймс был очень потрясен известием о гибели Коби Брайанта. Он расплакался, когда узнал об этом.

Больше о трагедии: Погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

На видео попали кадры, как ЛеБрон Джеймс плачет после прилета в Лос-Анджелес.

Стоит отметить, что в этот же день ЛеБрон Джеймс обошел Коби Брайанта в списке самых результативных игроков НБА. На счету "Черной Мамбы" было 33 643 очка. В игре против "Филадельфии" ЛеБрон набрал 29 очков, и теперь в его активе 33 655. Он вышел на третье место. Больше очков только у Карла Мэлоуна (36 928) и Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков).

Смотрите видео, как ЛеБрон Джеймс обошел Коби Брайанта в списке результативных игроков НБА

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Саму игру ЛеБрон посвятил Коби. Он вышел на паркет в кроссовках с надписью "Мамба навсегда".

 

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Баскетбол Новости Спорта Погиб Коби Брайант
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