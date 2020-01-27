ЛеБрон расплакался, узнав о смерти Коби – в этот день он побил его рекорд в НБА: видео

Баскетболист "Лейкерс" ЛеБрон Джеймс был очень потрясен известием о гибели Коби Брайанта. Он расплакался, когда узнал об этом.

Больше о трагедии: Погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

На видео попали кадры, как ЛеБрон Джеймс плачет после прилета в Лос-Анджелес.

LeBron James in tears exiting team plane. Someone he looked up to in Kobe! #RIP pic.twitter.com/YcX03uhSOZ — Cleveland Sports Talk (@CLEsportsTalk) January 26, 2020

Стоит отметить, что в этот же день ЛеБрон Джеймс обошел Коби Брайанта в списке самых результативных игроков НБА. На счету "Черной Мамбы" было 33 643 очка. В игре против "Филадельфии" ЛеБрон набрал 29 очков, и теперь в его активе 33 655. Он вышел на третье место. Больше очков только у Карла Мэлоуна (36 928) и Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков).

Смотрите видео, как ЛеБрон Джеймс обошел Коби Брайанта в списке результативных игроков НБА

Читайте также: Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста

Саму игру ЛеБрон посвятил Коби. Он вышел на паркет в кроссовках с надписью "Мамба навсегда".