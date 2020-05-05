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Леброна Джеймса обвинили в измене жене с 22-летней моделью: фото горячей красавицы

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Софія Джамора
Софія Джамора / Instagram

Главную звезду НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса обвинили в измене жене с 22-летней Instagram-моделью Софией Джаморой.

Обвинения озвучила жена игрока клуба Национальной футбольной лиги "Денвер Бронкос" Ника Ваннетта Эрза Халити, сообщает The Fumble.

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Я единственная не являюсь фанаткой Леброна Джеймса? Наверное, все дело в том, что я никогда не была фанаткой тех ребят, которые изменяют своим женам, тем более с Софьей Джаморой,
– написала Эрза Халити в Instagram.

Интересно, что ранее Халити и Джамора были близки подругами, но, очевидно, слухи о романе с женатым баскетболистом испортили отношения между девушками.

София ведет активную жизнь в Instagram. Как и многие модели, она не стесняется выкладывать откровенные фото в соцсети.

Фотографии Софии Джаморы:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

santorini sun ?

Публикация от fia (@sofiajamora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anyone looking for a quara-bae?

Публикация от fia (@sofiajamora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от fia (@sofiajamora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i love me enough for the both of us @prettylittlething

Публикация от fia (@sofiajamora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

christmas is never over when i'm your present

Публикация от fia (@sofiajamora)

  • Джеймс с 2013 года женат на школьной подруге Саванне Бринсон. Пара воспитывает троих детей.
  • В сезоне 2019-2020 Леброн Джеймс в среднем за игру набирает по 25,7 очка, 7,9 подбора и 10,6 передачи, а "Лейкерс" возглавляют Западную конференцию.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Баскетбол Спорт
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