"Ледяные Волки" в зрелищном матче обыграли "Динамо", "Белый Барс" проиграл "Кременчугу": видео

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Результаты УХЛ
Результаты УХЛ / uhl.ua

30 октября состоялись очередные поединки регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. "Ледяные Волки" обыграли МХК "Динамо", а "Кременчуг" в овертайме переиграл "Белый Барс".

Ледяные Волки – Динамо 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

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Первый период прошел при полном преимуществе киевлян, которое воплотилось в две заброшенные шайбы.

Во второй двадцатиминутке обе команды продемонстрировали свое мастерство в реализации большинства. Сначала, динамовец Абаджян сократил счет до минимума – 2:1. Через три минуты Александр Воробей – 3:1 Спустя три минуты – и снова Абаджян – 3:2.

В дальнейшем на площадке были одни "волки". Гости оказались под их полным прессингом и только чудо не позволило хозяевам забросить шайбу. Третий период прошел в равной борьбе, в которой еще одной шайбой отличились хозяева площадки.

Ледяные Волки – Динамо видеообзор матча

Белый Барс – Кременчуг 4:5 (0:0, 2:2, 2:2, 0:1)

Не менее драматическую победу удалось одержать "Кременчугу". В каждом из периодов на табло был равный счет. Во второй и третьей двадцатиминутке команды провели по две шайбы.

Следовательно, судьба матча решалась в овертайме, где решающей стала шайба Киселева.

Белый Барс – Кременчуг видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта ХК Кременчуг МХК "Динамо" ХК Ледяные Волки ХК Белий Барс Хоккей Спорт
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