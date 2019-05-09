"Леганес" продлил контракт с тренером, который не доверяет украинцу Лунину

Испанский "Леганес", за который на правах аренды выступает голкипер сборной Украины Андрей Лунин, продлил контракт с главным тренером Маурисио Пеллегрино.

Аргентинский специалист продлил соглашение с клубом из пригорода Мадрида до 2021 года, сообщает официальный твиттер "Леганес".

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Маурисио Пеллегрино возглавляет Леганес с лета 2018-го года. За 2 тура до окончания Ла Лиги "огурцы" занимают 12 место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Пеллегрино совсем не доверяет украинцу Андрею Лунину и делал ставку на 34-летнего испанского вратаря Пичу Куэльяра.

По информации СМИ, велика вероятность того, что Лунин в следующем сезоне вернется в "Реал" и станет вторым вратарем после Куртуа.

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