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Легенда "Динамо" Вукоевич задержан полицией за угрозы убить жену, ее сестру и мать

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Огнен Вукоевич
Огнен Вукоевич / ФК "Динамо"

Бывший экс-полузащитник "Динамо" Огнен Вукоевич рискует получить серьезные проблемы с законом в родной Хорватии.

Вукоевич задержан полицией Загреба по подозрению в угрозах совершения преступления, сообщают Sportske Novosti.

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7 мая его доставили в отделение полиции. По неофициальной информации, Вукоевич пришел домой пьяным и угрожал убить жену, ее сестру и мать. Полиции об этом сообщил член семьи.

Полиция провела обыск в доме 36-летнего хорвата, чтобы определить, есть ли у Вукоевича огнестрельное оружие. Если полиция подтвердит правонарушение, Вукоевич может предстать перед судом.

На сегодняшний день Вукоевич работает тренером сборной Хорватии U-20. За "Динамо" он выступал в период 2008-2015 годов и провел за киевлян более 200 матчей во всех турнирах.

Огнен женат на Андреи Вукоевич с 2016 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Оружие Скандал Динамо Новости Спорта Спорт Футбол
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