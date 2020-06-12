Экс-футболист итальянской "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти решил начать карьеру футбольного агента. Итальянец уже успел подписать первого игрока, который оказался футболистом принципиального соперника.

Агентство CT10 Management, которім руководят бывшие футболисты Франческо Тотти и Венсан Кандела, заключили первый контракт с хавбеком "Интера" Симоне Бонавиту, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Первый контракт для Тотти

Подписание молодого таланта состоялось в Риме. Футболист уже успел опубликовал фотографию с Тотти и Канделой в своем Instagram.

Недавно Тотти рассказал в блоге WyScout, что полностью сосредоточен на поиске молодых перспективных футболистов. Ради этого Тотти готов объехать не только Европу, но и всю планету.

Подчеркнем, что Бонавиту – центральный полузащитник. В 2015 году его брат Элио, тоже футболист, погиб в автомобильной катастрофе. В активе 16-летнего футболиста семь матчей за юношескую сборную Италии.

Бонавиту уже успел себя хорошо зарекомендовать в футболе, теперь за футболистом пристально следит ряд клубов. На Апеннинах Симоне сравнивают с 20-летним полузащитником "Брешии" и сборной Италии Сандро Тонали, которого называют одной из главных трансферных целей "Интера".

Добавим, что в июле 2017 года Тотти официально завершил карьеру профессионального футболиста. После окончания последней игры Франческо сделал круг почета и заплакал. Для фанатов "Ромы" Тотти остался "вечным" капитаном команды.

Команде футболист отдал долгих 25 лет своей жизни. "Рома" стала первым и единственным клубом футболиста, за который он провел 619 матчей и отметился 250 голами.