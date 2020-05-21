Легенда испанского футбола неожиданно объявил о завершении карьеры

Легендарный нападающий "Атлетика" Бильбао Ариц Адурис неожиданно завершил карьеру футболиста. 39-летний форвард является лучшим бомбардиром клуба из Бильбао в XXI веке.

"Атлетик" 20 мая официально сообщил о том, что Ариц Адурис решил завершить карьеру футболиста.

Кстати Свободные агенты: топ-футболисты, которые летом станут бесплатными

Нападающий также обратился к болельщикам в твиттере. Он сообщил о проблемах со здоровьем.

"Время пришло. Я не раз говорил, что футбол уйдет с тебя до того, как ты уйдешь из него. Вчера врачи сказали мне обратиться к хирургу, и чем раньше, тем лучше, потому что мне необходимо эндопротезирование тазобедренного сустава. Чтобы моя повседневная жизнь могло оставаться такой, как и раньше", – написал игрок.

Ариц Адурис заявил, что пандемия COVID нанесла непоправимый вред всем. "Мы вместе должны продолжать бороться", – сказал футболист.

К сожалению, тело сказало мне: "Хватит". Я уже не могу быть полезным партнерам так, как мне бы хотелось, и не могу помогать им так, как они того заслуживают. Это жизнь профессионального спортсмена. Все очень просто,

– написал футболист.

Что известно о Адурисе

Форвард провел за "Атлетик" 407 матчей и забил 172 гола. Всего же в списке бомбардиров "Атлетика" Адурис занимает шестое место.

В 2015 году Адурис в составе "Атлетика" выиграл Суперкубок Испании, победив по сумме двух матчей "Барселону". Четыре из пяти голов "Атлетика" тогда забил Адурис.

Также нападающий играл за "Аурреру", "Бургос", "Вальядолид", "Мальорку" и "Валенсию".

За сборную Испании форвард провел 12 игр и забил два мяча.

Дважды он становился лучшим бомбардиром сезона в Лиге Европы и дважды брал трофей Сары как лучший бомбардир сезона Ла Лиги среди испанцев.

Адурис хотел завершить карьеру после финала Кубка Испании, в котором "Атлетик" встретится с "Реал Сосьедадом", но этому помешало перенос игры из-за прекращения сезона.

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24