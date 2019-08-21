Легенда "Баварии" перешел в известный итальянский клуб

Французский футболист Франк Рибери продолжит карьеру в Италии. Атакующий полузащитник перешел в "Фиорентину" из Флоренции.

Франк прилетел в Италию, чтобы подписать полноценный контракт с "фиалками". Пока нет информации о деталях соглашения.

Читайте также: Левандовский установил исторический рекорд, который не удавался ни одному футболисту

36-летний Рибери переходит в "Фиорентину" в статусе свободного агента. Летом у Франко закончился контракт с "Баварией" и стороны решили не продлевать соглашение.

Рибери является легендой "Баварии", куда он перешел из французского "Марселя" в 2007 году. За немецкий клуб Рибери суммарно сыграл 425 матчей, забил 124 гола и отдал 182 результативные передачи.

С "Баварией" Франк 9 раз выигрывал чемпионат Германии, 6 раз Кубок Германии и Суперкубок Германии (5). В 2013 году с "баварией" француз выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком года по версии УЕФА. Рибери обладатель Суперкубка УЕФА 2013.

"Фиорентина" по итогам прошлого сезона заняла 16-е место в итальянской Серии A. "Фиалки" гарантировали себе прописку в элитном дивизионе только в последнем туре.

В новом сезоне "Фиорентина" первый официальный матч сыграет против "Наполи" в рамках Серии A. Игра состоится во Флоренции в субботу, 24-го августа.