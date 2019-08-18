Легенда "Челси" и "Арсенала" неожиданно объявил о завершении карьеры

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Эшли Коул
Эшли Коул / Фото из открытых источников

Известный английский футболист Эшли Коул неожиданно решил завершить карьеру игрока. Легенда лондонского "Челси" и "Арсенала" планирует сосредоточиться на тренерской деятельности.

О завершении карьеры футболиста Эшли Коул сообщил в прямом эфире на британском телевидении перед матчем "Челси" – "Лестер".

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После долгих раздумий пришло время завершить карьеру. С нетерпением жду следующей главы, которая, надеюсь, будет связана с тренерской деятельностью. Сейчас я прохожу курс и хочу стать отличным тренером,
– сказал 38-летний англичанин.

В Англии Эшли Коул выступал только за клубы из Лондона: "Арсенал", "Челси" и "Кристал Пэлас". За рубежом Эшли защищал цвета итальянской "Ромы" и американского "Лос-Анджелес Гэлэкси".

В коллекции защитника множество командных и личных наград. С "Челси" и "Арсеналом" Эшли трижды выиграл чемпионат Англии. Семь раз Коул выигрывал Кубок Англии и трижды Суперкубок.

С "Челси" в 2012 году футболист выиграл Лигу чемпионов. Через год Коул и "синие" выиграли Лигу Европы.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Арсенал Челси
Источник: Daily Mail
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