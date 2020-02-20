Легенда "Динамо" будет судиться из-за платежки за газ, которого у него нет уже четыре года

Экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский, который сейчас работает ассистентом Андрея Шевченко в национальной команде, собирается судиться с компанией "Киевгаз".

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

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В "Киевгазе" прислали Шовковскому счет за газ в размере 706 грн 71 копейки. При этом по словам самого "должника", ему отключили газоснабжение еще в 2016 году, с того времени он пользуется электрической плитой.

А вот и сама платежка за газ:



Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi

В случае проигрыша в суде Александр Шовковский мог бы продать собаку элитной породы, как советовал нардеп из партии "Слуга Народа" Евгений Брагар, но, к сожалению, у футболиста вместо собаки есть попугай и кот.