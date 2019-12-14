Легенда "Динамо" назвал неожиданную причину неутешительных результатов команды

Экс-защитник "Динамо" Владислав Ващук подвел итог еврокубковой кампании киевского клуба.

Владислав Ващук прокомментировал ничью "бело-синих" в заключительном матче группового турнира Лиги Европы против Лугано (1:1).

Читайте также: Позорное поражение "Шахтера" и вылет "Динамо" могут оставить Украину без Лиги чемпионов 2021

Сказать, что ребята не играли футбол? Нет, они играли в футбол, старались! Правда, бренд киевского "Динамо" побуждает болельщиков ждать большего от команды. Ребята стараются, но играют они так, как умеют. То есть упрекать их в отсутствии желания я не могу. Они просто играют на своем уровне. Не было запаса сил, каких-то новинок в игре, ни один игрок не раскрылся как-то ярко.



Видимо, в коллективе есть какой-то дисбаланс, если команда показывает такие результаты. Тренеры же явно доносят цели и задачи к футболистам, но это не доходит до игроков. Динамо играет на высоком уровне, здесь такие ошибки никто дважды прощать не собирается. А Михайличенко, думаю, вместе со своим тренерским штабом делает все возможное,

– цитирует Ващука Bookmaker-ratings.

Напомним, что в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" сыграло вничью с "Лугано". Такой результат не позволил киевлянам выйти в плей-офф впервые за 8 лет и второй раз за историю клуба. Подопечные Михайличенко завершили свои выступления на третьем месте в группе.

"Динамо" осталось сыграть против "Десны" 15 декабря в рамках 18-го тура УПЛ. Эта игра станет заключительной для киевлян в текущем году.