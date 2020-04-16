Легенда "Ливерпуля" насмешил сеть своей лысиной: смешное видео
Бывший вратарь английского "Ливерпуля" Пепе Рейна не теряет время на карантине. Испанский голкипер превращается в активного пользователя Инстаграма, где веселит своих читателей.
37-летний вратарь известен своей прической. Практически всю жизнь Рейна выходил на футбольное поле лысым. Лысина Рейны помогла и в инстаграме.
Смотрите также Российский футболист пробил ногой рекламный щит и застрял в нем: фото и видео курьеза
Футболист английской "Астон Виллы" записал забавное видео под популярную песню рок-группы Queen – I want to break free.
Забавное видео с Рейной
Что известно о Рейне?
Испанский вратарь выступал за ряд грандов Европы. В частности, "Барселону", "Ливерпуль", "Наполи", "Баварию" и "Милан".
Наибольшую славу Рейна получил именно в "Ливерпуле", с которым выигрывал Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, Суперкубок Англии и Кубок футбольной лиги.
Испанец трижды выигрывал "Золотую перчатку" английской Премьер-лиги.
"Рейна" выигрывал чемпионат Германии (2015), дважды становился чемпионом Европы (2008, 2012) и один раз чемпионом мира (2010).
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
Бой Усика в Саудовской Аравии, запуск телеканала "Шахтера" и другие новости спорта 15 апрелясегодня , 08:10
-
"Динамо" интересуется забивным нападающимсегодня , 14:32
-
Клубы АПЛ спешат завершить сезон: появилась неожиданная дата возобновления лигисегодня , 15:39
-
Бывшая звезда "Челси" о неудаче Шевченко: Это была уже не та карьера, что в "Милане"сегодня , 16:51
-
Усику и Ломаченко не повезло: WBO сделала неутешительные прогнозы относительно будущих боевсегодня , 16:16
-
Футболиста "Реала" могут посадить на 3 годасегодня , 17:41