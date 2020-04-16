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Легенда "Ливерпуля" насмешил сеть своей лысиной: смешное видео

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Пепе Рейна / instagram.com/preinaofficial

Бывший вратарь английского "Ливерпуля" Пепе Рейна не теряет время на карантине. Испанский голкипер превращается в активного пользователя Инстаграма, где веселит своих читателей.

37-летний вратарь известен своей прической. Практически всю жизнь Рейна выходил на футбольное поле лысым. Лысина Рейны помогла и в инстаграме.

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Футболист английской "Астон Виллы" записал забавное видео под популярную песню рок-группы Queen – I want to break free.

Забавное видео с Рейной

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Seguimos en casa, pero siempre con una sonrisa #QuédateEnCasa #StayAtHome #WhereIsTheEgg

Допис, поширений Pepe Reina (@preinaofficial)

Что известно о Рейне?

Испанский вратарь выступал за ряд грандов Европы. В частности, "Барселону", "Ливерпуль", "Наполи", "Баварию" и "Милан".

Наибольшую славу Рейна получил именно в "Ливерпуле", с которым выигрывал Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, Суперкубок Англии и Кубок футбольной лиги.

Испанец трижды выигрывал "Золотую перчатку" английской Премьер-лиги.

"Рейна" выигрывал чемпионат Германии (2015), дважды становился чемпионом Европы (2008, 2012) и один раз чемпионом мира (2010).

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
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